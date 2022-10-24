Эрдоган рассказал о частом общении с Путиным Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, сколько раз за последний месяц он разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Только за последний месяц мы общались с господином Путиным пять раз. То же самое с господином Зеленским. С другой стороны, у нас есть телефонная дипломатия с президентом США», — приводит его слова РИА Новости.

Эрдоган отметил, что на протяжении 20 лет он поддерживает тесный контакт с мировыми лидерами.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в пятницу, 7 октября 2022 года.Одной из тем беседы стали двусторонние российско-турецкие отношения и их дальнейшее развитие.

До этого, 3 сентября, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Глава Турции отметил конструктивную роль России в организации миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).