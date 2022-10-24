США, Британия и Франция не поверили предупреждениям РФ о применении Украиной "грязной бомбы"

США, Британия и Франция не верят, что Украина готовит провокацию с "грязной бомбой" Фото: EAST NEWS

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция не поверили предупреждениям главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который заверил министров обороны нескольких стран, что киевский режим готовит провокацию с "грязной бомбой", чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения.

"Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей территории", - говорится в совместном заявлении американского, британского и французского внешнеполитических ведомств, опубликованным Госдепом США.

В нем также подчеркивается, что Вашингтон, Лондон и Париж намерены продолжить военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Шойгу предупредил нескольких западных министров обороны по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой" словами о "российской угрозе", на которую, по его словам, мир должен "максимально жестко отреагировать". Глава Незалежной подчеркнул, что "это основание и для санкций, и для еще большего усиления поддержки Украины".