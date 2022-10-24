Губернатор Кобзев рассказал о летчиках, погибших при крушении Су-30 в Иркутске

Игорь Кобзев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о пилотах, погибших при крушении Су-30. Его слова приводит "КП-Иркутск".

Истребителем, упавшим на дом в Иркутске, управляли заслуженный летчик-испытатель России Максим Конюшин и летчик-испытатель 3 класса Виктор Крюков. Они были настоящими асами.

Максим Конюшин работал на авиазаводе с 2015 года. Окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. Участвовал в многочисленных испытаниях летательных аппаратов, за что награжден медалями Минобороны "За отличие в военной службе" III, II и I степени.

У него остались жена и двое детей, которые тяжело переживают трагедию. С семьей работает психолог.

Виктор Крюков с отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. По словам сослуживцев, полеты были делом всей его жизни. У него осталась супруга.

"Скорбим вместе с родными и близкими погибших летчиков. Светлая им память", - подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, военный самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске в воскресенье, 23 октября 2022 года. В результате падения возник пожар, площадь которого достигла 200 квадратных метров.

Позже МЧС России сообщило, что воздушное судно упало во время проведения испытательного полета. Жертвами крушения стали два пилота. По данным оперативных служб, жертв среди местных жителей нет.