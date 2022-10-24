Глава МИД Британии считает, что новым премьером страны должен стать Риши Сунак Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что новым премьер-министром страны должен стать бывший глава Министерства финансов Риши Сунак.

«Мы сталкиваемся с вызовами как дома, так и за рубежом. Я говорил, что возглавить правительство должен человек с опытом, и по-прежнему выступаю именно за это. Кандидатом, который обладает наибольшим опытом, без сомнения, является Риши Сунак», - написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter.

Клеверли также заявил, что Сунак может рассчитывать на его «полную поддержку». «И свой голос я отдам за него», - отметил глава МИД.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее, 23 октября, бывший глава Минфина Великобритании объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии, а также премьер-министра Соединенного Королевства.

Напомним, на прошлых выборах Сунак и занимавшая на то время пост главы Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс вышли в финальный раунд борьбы за пост британского премьер-министра, обогнав с небольшим отрывом заместителя министра по международной торговле Соединенного Королевства Пенни Мордонт. При этом незадолго до этого появилась сообщение о том, что экс-глава правительства Борис Джонсон призвал поддержать любую кандидатуру, но только не бывшего министра финансов.