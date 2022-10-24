Резников заявил, что Британия, Турция и Франция рассказали ему о разговоре с Шойгу

Алексей Резников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что пообщался с коллегами из Британии, Турции и Франции, которые сообщили ему о содержании разговора с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

"Коллеги проинформировали меня по поводу из переговоров с главой министерства обороны РФ", - написал Резников в Twitter в понедельник, 24 октября 2022 года.

Глава украинского оборонного ведомства утверждает, что страна не ведет разработку "грязной бомбы", и готова подтвердить это любой мониторинговой миссии.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Шойгу предупредил нескольких западных министров обороны по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы". В ответ госдепартамент Соединенных Штатов выпустил заявление, в котором говорится, что Вашингтон, Лондон и Париж не убедили доводы Москвы.