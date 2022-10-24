Сенатор Косачев предложил проводить Генассамблею ООН в третьих странах

Константин Косачев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мероприятия, проводимые Организацией объединенных наций (ООН), в том числе Генассамблею, следует проводить не в США, а в третьих странах. Соответствующее мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с РИА Новости.

Сенатор аргументировал инициативу тем, что Соединенные Штаты "явно не справляются со своими обязанностями страны, принимающей его штаб-квартиру".

При этом политик уточнил, что перенос самой штаб-квартиры едва ли можно осуществить, так как это повлечет за собой огромные финансовые затраты.

Как ранее писал сайт KP.RU, постпред России в ООН Геннадий Гатилов заявил, что Соединенные Штаты обманывают Украину, чтобы не допустить начала мирных переговоров с Москвой. По его словам, Вашингтон используют различные методы, чтобы удержать Киев от согласия решить конфликт дипломатическим путем.

Напомним, Габон проголосовал против участия Литвы и Румынии в заседании Совета безопасности Организации объединенных наций по ситуации вокруг Украины. Позиция обосновывается тем, что в заседании Совбеза принимают участие слишком много представителей Евросоюза.