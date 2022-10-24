Путин встретится в президентом Гвинеи-Бисау в Москве 25 октября 2022 года

Президент России Владимир Путин проведет встречу в Москве с президентом Гвинеи-Бисау. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин встретится с президентом республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Встреча состоится в Москве во вторник, 25 октября. Об этом в понедельник 24 октября сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении пресс-службы сказано, что лидеры двух стран намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений.

«Имеется в виду обменяться мнениями о перспективах развития российско-бисайских отношений и по актуальной региональной и международной тематике», - сказано в сообщении пресс-службы.

Также Путин и Эмбало обсудят некоторые вопросы взаимодействия России с ЭКОВАС. Напомним, президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало является также председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Предполагается, что речь пойдет в том числе и о подготовке ко второму саммиту Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.

Ранее Владимир Путин заявил о росте роли Африки на международной арене и намерении России и дальше развивать отношения с африканскими странами.

Напомним, в июне Россию посетил глава Африканского союза Маки Салла. CNN назвал это событие дипломатической победой Путина.

Тем временем китайский лидер Си Цзиньпин задал новый политический курс Китая: чего ждать России.