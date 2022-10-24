Министр обороны Израиля Ганц снова отказал главе украинского Минобороны в поставках вооружений

Израиль подтвердил намерение не поставлять Киеву вооружения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Израиля Бени Ганц подтвердил в беседе с главой украинского оборонного ведомства Алексеем Резниковым, что Израиль не готов поставлять вооружения Киеву. Телефонная беседа министров обороны двух стран состоялась в понедельник 24 октября.

Бени Ганц обратил внимание украинского коллеги на «оперативные ограничения, с которыми сталкивается государство Израиль» и назвал эти ограничения причиной отказа в поставках оружия Украине.

В то же время Ганц отметил, что Израиль готов поддерживать украинский народ поставками защитного оснащения и оборудования, спасающего человеческие жизни, и гуманитарной помощи. В частности, Ганц пообещал Украине помощь в разработке гражданской системы раннего оповещения на случай воздушный атак.

«Министр Ганц особо подчеркнул, что позиция Израиля заключается в поддержке украинского народа и Запада и выразил свою приверженность поддержке Украины посредством поставки гуманитарной помощи и спасающего жизни защитного оснащения», - информирует пресс-служба израильского оборонного ведомства.

Ранее Израиль отказал Украине в просьбе отменить празднование Дня Победы.

Тем временем Украина превращает Израиль и Грузию из друзей во врагов, а президент Зеленский провоцирует и там, и там антиправительственные настроения. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось о неофициальном заявлении украинского чиновника, что Израиль передал Украине разведданные для борьбы с российскими беспилотниками.