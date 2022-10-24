Британские букмекеры уверены, что Риши Сунак станет премьером Фото: REUTERS

Британские букмекеры дают 95% на то, что новым премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии должен стать бывший глава Министерства финансов Риши Сунак.

Как передает Sky News, на победу лидера палаты общин Пенни Мордонт букмекеры ставят чуть менее 4%, однако 20 октября этот показатель был на уровне почти 19%. Уточняется, что такие оценки были сделаны после того, как бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 24 октября, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что новым премьер-министром страны должен стать Сунак, отметив, что отдаст свой голос за него.

Напомним, днем ранее, 23 октября, экс-глава Минфина Великобритании объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. При этом на прошлых выборах Сунак и занимавшая на то время пост главы Министерства иностранных дел Лиз Трасс вышли в финальный раунд борьбы за пост главы британского кабмина.