Аналитик Скрябин предрек ЕС дефицит газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европе уровень наполненности подземных хранилищ газом превысил отметку в 90% (это более 100 миллиардов кубометров газа). Если не брать сценарий критически холодной и долгой зимы, то таких запасов может хватить как минимум до конца марта - апреля 2023, соглашается с базовым сценарием МВФ портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

Сейчас из-за ускоренного заполнения хранилищ цена на газ на европейском рынке немного снизилась. Так, накануне она опустилась ниже 1 050 долларов за тысячу кубометров впервые с 14 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Однако текущее падение котировок, вероятнее всего, носит краткосрочный характер, отмечает аналитик в беседе с изданием "Ридус".

По мнению Скрябина, в течение зимы цены на газ могут вновь подскочить и вернуться на уровень 1 500 долларов за тысячу кубов. Кроме того, недавнее заявление со стороны Китая о решении приостановить продажу голубого топлива на экспорт, в том числе в страны ЕС, тоже может способствовать возникновению дефицита газа, добавляет он.

- Помимо очевидно большего спроса на газ в течение зимы, весной с началом цикла закачки газа в ПГХ и в отсутствие прошлых объемов поставки трубопроводного газа из России страны ЕС могут столкнуться с еще одним витком цен на газ, - прогнозирует эксперт.

Накануне сообщалось, что в Евросоюзе настоящая паника. И малый бизнес, и жители в шоке от новых счетов за электроэнергию. В некоторых странах они выросли в разы и стали сильно бить по кошелькам европейцев.