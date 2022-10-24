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Экономика24 октября 2022 13:33

Аналитик Скрябин предрек ЕС дефицит газа

Он считает, что текущее падение котировок, вероятнее всего, носит краткосрочный характер
София ГОНЧАРОВА
Аналитик Скрябин предрек ЕС дефицит газа

Аналитик Скрябин предрек ЕС дефицит газа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европе уровень наполненности подземных хранилищ газом превысил отметку в 90% (это более 100 миллиардов кубометров газа). Если не брать сценарий критически холодной и долгой зимы, то таких запасов может хватить как минимум до конца марта - апреля 2023, соглашается с базовым сценарием МВФ портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

Сейчас из-за ускоренного заполнения хранилищ цена на газ на европейском рынке немного снизилась. Так, накануне она опустилась ниже 1 050 долларов за тысячу кубометров впервые с 14 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Однако текущее падение котировок, вероятнее всего, носит краткосрочный характер, отмечает аналитик в беседе с изданием "Ридус".

По мнению Скрябина, в течение зимы цены на газ могут вновь подскочить и вернуться на уровень 1 500 долларов за тысячу кубов. Кроме того, недавнее заявление со стороны Китая о решении приостановить продажу голубого топлива на экспорт, в том числе в страны ЕС, тоже может способствовать возникновению дефицита газа, добавляет он.

- Помимо очевидно большего спроса на газ в течение зимы, весной с началом цикла закачки газа в ПГХ и в отсутствие прошлых объемов поставки трубопроводного газа из России страны ЕС могут столкнуться с еще одним витком цен на газ, - прогнозирует эксперт.

Накануне сообщалось, что в Евросоюзе настоящая паника. И малый бизнес, и жители в шоке от новых счетов за электроэнергию. В некоторых странах они выросли в разы и стали сильно бить по кошелькам европейцев.