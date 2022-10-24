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Политика24 октября 2022 16:04

Боррель поддержал идею Киева пригласить экспертов МАГАТЭ

Боррель одобрил решение властей Украины пригласить сотрудников МАГАТЭ из-за сообщений о «грязной бомбе»
Сергей ГАПЧУК
Боррель одобрил решение властей Украины пригласить сотрудников МАГАТЭ из-за сообщений о «грязной бомбе»

Боррель одобрил решение властей Украины пригласить сотрудников МАГАТЭ из-за сообщений о «грязной бомбе»

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о поддержке со стороны главы евродипломатии Жозепа Борреля. Последний накануне выразил намерение пригласить сотрудников МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергетике) из-за сообщений о возможном применении «грязной бомбы». Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

"У меня состоялся разговор с Жозепом Боррелем, который поддержал решение Украины пригласить экспертов МАГАТЭ. Мы договорились активно работать вместе в ближайшие часы и дни, чтобы предоставить факты и противостоять очередной российской лжи об Украине на глобальном Юге, включая Латинскую Америку, Африку и Азию", - написал глава МИД Украины в соцсети.

Как ранее писал сайт KP.RU, в офисе МАГАТЭ подтвердили получение приглашения посетить Украину в свете заявлений о возможности подготовки Киевом провокации с использованием «грязной бомбы».

Напомним, взрыв "грязной бомбы" на своей территории - это убийство собственного населения. Однако это опасно не только для Украины, но и для России, так как эта провокация позволит обвинить Москву в применении тактического ядерного оружия.