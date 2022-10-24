В МАГАТЭ подтвердили получение приглашения из Киева по поводу «грязной бомбы»

В офисе МАГАТЭ подтвердили, что глава агентства Гросси получил приглашение посетить Украину на фоне информации о возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Фото: REUTERS

В офисе МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергетике) подтвердили получение приглашение посетить Украину в свете заявлений о возможности подготовки Киевом провокации с использованием «грязной бомбы». Сообщается, что приглашение в адрес гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси было отправлено министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«МАГАТЭ подтверждает приглашение от Украины министра иностранных дел Кулебы генеральному директору МАГАТЭ Гросси по этому вопросу, рассматривает его в контексте осуществления гарантий в Украине и вскоре сделает заявление», - цитирует РИА Новости представителя агентства.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной.

Глава МИД России Сергей Лавров в связи с этим заявил, что в МИД планируют поднять вопрос создания и применения «грязной бомбы» Киевом в ООН в ближайшее время.

Также в Минобороны РФ рассказали, что такое «грязная бомба» и чем грозит ее взрыв. Подробности здесь на KP.RU.