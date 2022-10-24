Канцлер ФРГ Шольц и украинский премьер Шмыгаль обсудили восстановление Украины

Шольц обсудил со Шмыгалем восстановление Украины. Фото: REUTERS

Восстановление Украины стало темой рабочей встречи канцлера Германии Олафа Шольца и украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. Встреча прошла в понедельник 24 октября в Берлине.

Шольц и Шмыгаль обсудили различные инициативы по восстановлению Украины и текущую ситуацию, сообщается на официальном сайте правительства ФРГ.

Ранее шведский депутат Маркус Вихель призвал направить российские активы, замороженные за границей, для восстановления Украины.

Также президент Украины Зеленский заявил, что на восстановление Украины потребуется около 600 млрд долларов. По словам украинского лидера, речь идет о восстановлении «инфраструктурных объектов, жилых кварталов, предприятий».

Шольц в августе 2022 года заявил, что восстановление Украины станет масштабнее «плана Маршалла».

Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил пожелание, чтобы польские бизнесмены восстанавливали Украину за конфискованные у России активы.