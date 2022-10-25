Герой России Данилов рассказал о бое с диверсантами ВСУ до "последнего магазина"

Герой России Данилов вступил в бой до "последнего магазина" с украинскими диверсантами Фото: REUTERS

Командир роты морской пехоты, Герой России Александр Данилов рассказал о тяжелом бое с украинскими диверсантами, которые нашли замаскированную позицию российской техники и пытались передать эту информацию своим. Его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

"В ходе отхода они сначала нарвались на двух командиров штурмовых групп, которые получили ранения, завязали с ними бой, - рассказал Данилов. - И в дальнейшем диверсионно-разведывательная группа вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения".

Чтобы не допустить отхода диверсантов, Данилов вместе с другим офицером открыл сковывающий огонь по группе противников. Бой велся до "последнего магазина", пока не прибыли штурмовые группы.

Напомним, президент России Владимир Путин наградил званием Герой России командира 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты с позывным "Струна". Командир морпехов получил широкую известность в ходе освобождения "Азовстали".

Как ранее писал сайт KP.RU, в пятницу утром российские ракетные войска нанесли удар по территории завода "Коммунар" в Харькове. Там было уничтожено в цеху 18 ракет для противокорабельных комплексов "Нептун". Их планировали направить на завод "Мотор-Сич" в Запорожье для оснащения боевой частью, но не успели.