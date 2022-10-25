Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика25 октября 2022 5:03

Герой России Данилов рассказал о бое с диверсантами ВСУ до "последнего магазина"

Украинские разведчики нашли замаскированную позицию российской техники и пытались передать эту информацию своим
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Герой России Данилов вступил в бой до "последнего магазина" с украинскими диверсантами

Герой России Данилов вступил в бой до "последнего магазина" с украинскими диверсантами

Фото: REUTERS

Командир роты морской пехоты, Герой России Александр Данилов рассказал о тяжелом бое с украинскими диверсантами, которые нашли замаскированную позицию российской техники и пытались передать эту информацию своим. Его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

"В ходе отхода они сначала нарвались на двух командиров штурмовых групп, которые получили ранения, завязали с ними бой, - рассказал Данилов. - И в дальнейшем диверсионно-разведывательная группа вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения".

Чтобы не допустить отхода диверсантов, Данилов вместе с другим офицером открыл сковывающий огонь по группе противников. Бой велся до "последнего магазина", пока не прибыли штурмовые группы.

Напомним, президент России Владимир Путин наградил званием Герой России командира 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты с позывным "Струна". Командир морпехов получил широкую известность в ходе освобождения "Азовстали".

Как ранее писал сайт KP.RU, в пятницу утром российские ракетные войска нанесли удар по территории завода "Коммунар" в Харькове. Там было уничтожено в цеху 18 ракет для противокорабельных комплексов "Нептун". Их планировали направить на завод "Мотор-Сич" в Запорожье для оснащения боевой частью, но не успели.