Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика25 октября 2022 5:19

Президент Германии Штайнмайер прибыл на Украину впервые с начала спецоперации

DPA: президент Германии Штайнмайер прибыл на Украину впервые с начала спецоперации
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер

Фото: REUTERS

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

Это первый визит главы ФРГ с начала российской специальной операции. По данным журналистов, Штайнмайер планирует встретиться с президентом Незалежной Владимиром Зеленским, а также лично оценить масштаб разрушений.

Как ранее писал сайт KP.RU, Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в Киев, который был запланирован на четверг, 20 октября.

В администрации президента аргументировали это решение "соображениями безопасности". Предположительно, отказаться от поездки в Киев Управлению президента ФРГ порекомендовали в министерстве иностранных дел Германии, а также МВД и органы безопасности страны.

Напомним, в середине лета немецкие журналисты сообщили, что Франк-Вальтер Штайнмайер поставил на место украинского коллегу Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора, потребовав объясниться за нанесенное "историческое оскорбление".