Президент Германии Штайнмайер прибыл на Украину впервые с начала спецоперации

Франк-Вальтер Штайнмайер Фото: REUTERS

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

Это первый визит главы ФРГ с начала российской специальной операции. По данным журналистов, Штайнмайер планирует встретиться с президентом Незалежной Владимиром Зеленским, а также лично оценить масштаб разрушений.

Как ранее писал сайт KP.RU, Франк-Вальтер Штайнмайер отменил свой визит в Киев, который был запланирован на четверг, 20 октября.

В администрации президента аргументировали это решение "соображениями безопасности". Предположительно, отказаться от поездки в Киев Управлению президента ФРГ порекомендовали в министерстве иностранных дел Германии, а также МВД и органы безопасности страны.

Напомним, в середине лета немецкие журналисты сообщили, что Франк-Вальтер Штайнмайер поставил на место украинского коллегу Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора, потребовав объясниться за нанесенное "историческое оскорбление".