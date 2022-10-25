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Политика25 октября 2022 6:07

Автомобиль взорвался у здания телекомпании в Мелитополе

Взрыв прозвучал рядом с офисом тележурналистов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв

Фото: REUTERS

Транспортное средство взорвалось у здания телекомпании в Мелитополе во вторник, 25 октября 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Взрыв прогремел рядом с офисом тележурналистов. Подробности взрыва автомобиля в Запорожской области, а также данные о разрушениях и возможных пострадавших не приводятся.

Как ранее писал сайт KP.RU, съемочная группа телеканала "Таврия" оказалась под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) при ракетном ударе по переправе в Херсоне 21 октября. В результате двое сотрудников средства массовой информации погибли.

В числе жертв удара украинских боевиков оказался российский продюсер и журналист Олег Клоков. Он прибыл в Херсон для развития местного телевидения в начале октября. До этого он работал в таких средствах массовой информации, как Первый канал, Russia Today и "Москва 24".