Автомобиль взорвался у здания телекомпании в Мелитополе

В Мелитополе прогремел взрыв Фото: REUTERS

Транспортное средство взорвалось у здания телекомпании в Мелитополе во вторник, 25 октября 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Взрыв прогремел рядом с офисом тележурналистов. Подробности взрыва автомобиля в Запорожской области, а также данные о разрушениях и возможных пострадавших не приводятся.

Как ранее писал сайт KP.RU, съемочная группа телеканала "Таврия" оказалась под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) при ракетном ударе по переправе в Херсоне 21 октября. В результате двое сотрудников средства массовой информации погибли.

В числе жертв удара украинских боевиков оказался российский продюсер и журналист Олег Клоков. Он прибыл в Херсон для развития местного телевидения в начале октября. До этого он работал в таких средствах массовой информации, как Первый канал, Russia Today и "Москва 24".