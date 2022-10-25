Турция добивается от России скидки на газ

Глава Минфина Турции заявил о планах Анкары получить скидку на газ из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что Анкара намерена добиваться от «Газпрома» скидки на российский газ.

Как отметил глава ведомства, Анкара и Москва сохраняют хорошие экономические отношения, поэтому он собирается добиваться получения скидки на большой объем закупленного российского газа. Кроме того, Небати заявил, что попросит «Газпром» о предоставлении отсрочки по оплате за голубое топливо из России.

«Турция действует осторожно в рамках международной финансовой системы. Она не станет вести себя таким образом, который приведет к нарушениям в международной финансовой системе. Мы ясно даем это понять. К нам все приходит законным путем», - приводит The Financial Times слова министра.

Напомним, накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция превращается в крупный газовый хаб, на который сейчас надеются зарубежные страны. Незадолго до этого российский президент Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить в Турцию утраченный из-за диверсий на «Северных потоках» газовый хаб, который нужен для поставок в Европу.