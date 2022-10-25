Шесть стран Евросоюза увеличили экспорт товаров в Россию

Несколько стран Европы нарастили экспорт товаров в Россию более, чем в два раза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шесть стран Европейского союза нарастили экспорт товаров в России в июле 2022 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

Наиболее впечатляющие показатели продемонстрировали пять европейских стран. Так, Словения увеличила экспорт в шесть раз, Кипр – в 3,4 раза, Чехия – в 3,1 раза, Греция – в три раза, Италия – в 2,2 раза.

При этом по росту поставок товаров в Россию в денежном выражении в сравнении с предыдущем месяцем лидируют Хорватия (18,4 млн евро, увеличение 59%) и Словения (98 млн евро, +56%).

Импорт российской продукции сильнее всего в июле нарастили Кипр (в восемь раз) и Греция (в 1,7 раза).

Как ранее писал сайт KP.RU, за июнь 2022 года 13 стран Европейского союза нарастили импорт из России, в то время как остальные 14 государств сократили закупки товаров из РФ.

Лидером по росту товарооборота стала Словения, которая увеличила ввоз российских товаров по сравнению с маем 2022 года почти в два раза. Следом идет Испания, где экспорт российской продукции вырос на 69%, а третье место заняла Швеция с 48%. Бельгия стала четвертой, закупая на четверть больше российских товаров. Кроме того, поставки увеличили Дания, Латвия, Мальта, Польша, Словакия, Хорватия, Болгария, Румыния, а также Эстония.