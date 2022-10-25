В офисе Зеленского допускают обмен директора «Мотор Сич» Богуслаева на украинских военнопленных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины могут обменять директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на украинских военнопленных, заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

«Если нужно, все сделаем, чтобы забрать реальных граждан Украины. Будем делать все, что угодно, и эти субъекты могут попасть в обменный список», – ответил он на вопрос о возможности обмена Богуслаева в эфире телеканала «Настоящее время»*.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе правоохранительные органы Украины задержали в Запорожье директора завода «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева. Его обвиняют в государственной измене, ему грозит пожизненное заключение. В доме у Богуслаева прошли обыски, при этом входные двери вскрывали с помощью спецоборудования.

*СМИ, признанное в России иностранным агентом