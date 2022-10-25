Песков заявил об отсутствии предпосылок для улучшения отношений России и Британии при Сунаке

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предпосылок для улучшения отношений Москвы и Лондона после назначения на пост премьер-министра Британии Риши Сунака нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, в настоящий момент мы не видим ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги", - уточнил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Дмитрий Песков добавил, что Россия открыта к переговорам, даже по самым сложным вопросам, но при этом не собирается действовать в ущерб собственным интересам.

Как ранее писал сайт KP.RU, король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака новым премьер-министром Соединенного Королевства. Он сменил на этом посту Лиз Трасс, которая продержалась на должности всего 44 дня, после чего подала в отставку.

Напомним, Лиз Трасс поздравила своего преемника с восхождением на пост премьер-министра и лидера партии Консерваторов, а также заверила Риши Сунака в своей полной поддержке.