Риши Сунак назначен премьер-министром Британии Фото: REUTERS

Король Великобритании Карл III назначил бывшего министра финансов страны Риши Сунака новым премьер-министром Соединенного Королевства. Аудиенция состоялась в Букингемском дворце.

По информации телеканала BBC, британский король вручил новому премьеру мандат на формирование правительства. Новый кабинет министров должен быть сформирован в ближайшее время.

Напомним, незадолго до официального назначения Сунака премеьром Великобритании Карл III принял отставку бывшего главы правительства страны Лиз Трасс.

Риши Сунак был избран премьер-министром Великобритании и лидером Консервативной партии накануне после того, как его оппонент - лидер Палаты общин Пенни Мордонт - сняла свою кандидатуру.

Сайт KP.RU разбирался, откажется ли Лондон от антироссийского курса после назначения Сунака премьером Соединенного Королевства.