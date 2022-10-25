Силуанов считает разбалансировку бюджета опаснее для России, чем санкции

Антон Силуанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разбалансировка бюджета опаснее для экономики России, чем внешние санкции. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе выступления перед фракцией "Справедливой России" в Госдуме во вторник, 25 октября 2022 года. Его слова приводит "Интерфакс".

По его словам, основной целью при формировании бюджета на ближайшие три года является обеспечение ресурсов на все задачи, поставленные президентом России, уложившись при этом в дефицит, заложенный законодательством. В 2023 году он составит 2% ВВП страны, в 2024 – 1,4%, а в 2025 – 0,7%.

"Логика бюджетной политики на предстоящие три года заключается в том, чтобы выйти к 2025 году на баланс бюджета по его количественному показателю, - подчеркнул Силуанов. - То есть доходы будут равняться расходам без учета расходов на обслуживание долга".

По его словам, несбалансированный бюджет очень легко расшатать, и это окажет на российскую экономику даже больший негативный эффект, чем западные санкции.

Как ранее писал сайт KP.RU, правительство России направило в Госдуму РФ проект федерального бюджета страны на 2023-2025 годы.

При формировании данного документа уточнили социальные обязательства перед россиянами, а также поручения главы государства, среди которых адресная поддержка семей с детьми, а также выплата пособий беременным женщинам и испытывающим материальные трудности, развитие программ медицинской реабилитации. Кроме того, было увеличено финансирование на поддержание работы региональных больниц.

Напомним, профицит российского бюджета в январе-сентябре 2022 года снизился до 54,689 млрд рублей против предварительной оценки Министерства финансов РФ в 137,443 млрд рублей за январь-август этого.