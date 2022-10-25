В Германии поддержали идею урегулирования украинского кризиса путем переговоров между Россией и США невзирая на мнение официального Киева. Фото: REUTERS

Мирное соглашение по украинскому конфликту может быть достигнуто только в результате прямых переговоров между Россией и США, считают читатели немецкого журнала Spiegel.

Комментируя письмо американских конгрессменов к президенту США Джо Байдену с призывом начать переговоры с Россией для урегулирования ситуации на Украине, немцы отмечают, что диалог между Россией и США должен начаться, невзирая на нежелание Зеленского разрешить ситуацию путем мирных переговоров.

«То, чего хочет или не хочет украинское правительство, не имеет решающего значения», - пишет один из комментаторов.

Читатели издания подчеркивают, что «Байден с его связями на Украине спровоцировал этот конфликт» и призывают «проводить переговоры без Украины», если киевские власти будут против начала переговорного процесса.

Ранее три десятка влиятельных членов Конгресса подписали письмо, в котором призвали Белый дом начать прямые переговоры с Кремлём для урегулирования Украинского кризиса.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что в Белом доме оценили письмо от конгрессменов с призывом к переговорам с Россией по Украине.