Госдеп назвал «недостаточно быстрыми» переговоры по обмену осужденными с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Процесс переговоров с Россией по обмену осужденными продвигается недостаточно быстро, считает руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

«Эти переговоры велись и в последние несколько дней. Учитывая, что и Уилан, и Грайнер все еще за решеткой, это указывает нам на то, что данный вопрос движется не так быстро, как нам бы хотелось», – заявил он в эфире телеканала CNN.

Как отметил Прайс, Москва не взаимодействует с Вашингтоном «в серьезном ключе», поэтому США хотят, чтобы российская сторона изменила подход к этому вопросу.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден готов пойти на чрезвычайные меры для того, чтобы осужденные в России граждане США вернулись домой.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 25 октября, суд Московской области оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвокатов американской баскетболистки Бриттни Грайер, осужденной в России на девять лет за контрабанду наркотиков.