Немцы сочли подозрительной воздушную тревогу во время визита президента ФРГ на Украину

25 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. Фото: EAST NEWS

Немцы не поверили и посчитали подозрительным совпадением воздушную тревогу во время визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на территорию Украины, об стало известно из комментариев в Twitter-аккаунте немецкого телеканала Tagesschau.

«Так, а тревога настоящая или тестовая?» — поинтересовался подписчик.

«Если бы я был украинцем, я бы тоже включил ракетную тревогу для спонсора», — добавил другой пользователь.

«Я ни на что сейчас не намекаю, но такое стечение обстоятельств, безусловно, поможет Украине получить больше денег», — с иронией отметил комментатор.

Кроме того, немцы отметили закономерность в ракетной тревоге, когда на Украине находится западный лидер или знаменитость.

Один из пользователей отметил, что никакого смысла в таком "туризме" нет.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, 25 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. Это первый визит главы ФРГ с начала российской специальной операции.

Приехавший с визитом на Украину Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области после объявленной в регионе воздушной тревоги.