В постпредстве России в ООН назвали высокой угрозу применения Киевом «грязной бомбы»

Постпредство России при ООН назвало высоким риск применения Украиной "грязной бомбы". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина имеет возможность и причины для применения «грязной бомбы», заявил во вторник 25 октября первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский. По словам дипломата, режим Зеленского видит выгоду в вовлечении НАТО в прямое столкновение с Россией и может сделать попытку добиться этого при помощи провокации с «грязной бомбой».

Полянский в связи с этим назвал высокой вероятность применения Киевом «грязной бомбы».

«Мы полагаем, что это очень серьезная опасность, серьезная угроза. У Украины есть возможность и у Украины есть все причины для ее применения», - цитирует Полянского РИА Новости.

Ранее гендиректор концерна «Росэнергоатом» допустил наличие у Украины потенциала для создания «грязной бомбы». Эксперт назвал такую бомбу «не самым сложным изделием».

Также военный эксперт Баранец оценил вероятность ядерной провокации Зеленского с использованием «грязной бомбы», подробности здесь на KP.RU.

Чем опасна ядерная провокация Зеленского с «грязной бомбой», рассказал Геннадий Онищенко. «Грязная бомба сделает место взрыва необитаемым на столетия», отметил эксперт.

Также в Минобороны РФ рассказали, что такое «грязная бомба» и чем грозит ее взрыв.