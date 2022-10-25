Россия подала в СБ ООН жалобу на несоблюдение США и Украиной конвенции о запрете биологического оружия

Постпред России при ООН сообщил о подаче жалобы на несоблюдение США и Украиной конвенции о запрете биологического оружия. Фото: REUTERS

Россия подала в Совет безопасности ООН жалобу на несоблюдение Соединенными Штатами и Украиной конвенции о запрете биологического оружия. Об этом во вторник 25 октября сообщил постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

«В соответствии со статьей 6 конвенции Россия направляет в Совет безопасности официальную жалобу, которая включает все возможные свидетельства, подтверждающие ее обоснованность, и вновь запрашивает проведения 27 октября 2022 года заседания СБ ООН, чтобы рассмотреть приложенный проект резолюции», - цитирует РИА Новости письмо постпреда России при ООН Василия Небензи.

Речь идет о Конвенции о биологическом оружии.

Ранее сообщалось, что Россия запросила заседание Совбеза ООН по биолабораториям на Украине.

Ранее Минобороны России сообщило, что биолаборатории США изучали возможность переноса вирусов мигрирующими в Россию птицами. В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились также эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

Позднее американцы признались в своих биолабораториях на Украине. Также делегация США в Женеве признала биологические опыты над жителями Украины.