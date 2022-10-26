Новый премьер Британии Сунак заверил, что Зеленский может рассчитывать на поддержку Лондона Фото: REUTERS

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и его народ могут рассчитывать на поддержку со стороны Лондона.

- Было большой честью провести разговор с Владимиром Зеленским. И он, и украинский народ могут рассчитывать на продолжение солидарности и поддержки со стороны Британии. Мы всегда будем с Украиной, -заверил Сунак. Об этом он написал в своем посте в Twitter.

Напомним, 24 октября более половины из 357 парламентариев-тори высказались в поддержку его кандидатуры. Этого хватило, чтобы объявить Сунака новым главой правительства без проведения выборов в парламенте.

Что касается его предшественников Лиз Трасс и Бориса Джонсона, то они проходили через систему голосования (в первом случае это были всеобщие парламентские выборы, во втором — голосование членов Консервативной партии).