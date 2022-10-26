Ксения Собчак уехала из России после обысков в ее доме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналистка Ксения Собчак на данный момент не в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Она через Белоруссию уехала в Литву», - приводит издание слова собеседника, который уточнил, с чем связана поездка.

Напомним, днем ранее, 25 октября, в Москве задержали Кирилла Суханова, коммерческий директор Собчак. Позже журналистка подтвердила информацию о задержании своего коммерческого директора, оценив это как «бренд и нонсенс». Позже стало известно Задержанный Суханов обвиняет в вымогательстве у чиновников при помощи Telegram-каналов.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 26 октября, появилась информация о проведении обысков в доме Собчак в Московской области в рамках уголовного дела в отношении ее коммерческого директора.