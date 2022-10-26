Путин призвал повысить меры безопасности на критически важных объектах инфраструктуры России

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости принять повышенные меры безопасности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры страны, указав на инцидент на Крымском мосту, а также попытки диверсии на Курской атомной электростанции (АЭС).

«Инцидент на Крымском мосту, попытки диверсий на Курской АЭС, да и многие другие инциденты, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важных объектов инфраструктуры», - заявил российский лидер.

Напомним, на Крымском мосту 8 октября 2022 года взорвался грузовик, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Позже ЦОС ФСБ сообщила об установлении личности 12 соучастников подготовки данного теракта, восемь из которых были задержаны. Как отмечало, что задержаны пять российских граждан, а трое граждан Украины и Армении.