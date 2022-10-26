Путин заявил о снижении числа терактов почти во всех странах СНГ

Путин заявил о снижении количества терактов в странах СНГ. Фото: REUTERS

Количество преступлений террористической направленности снизилось почти во всех странах СНГ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду 26 октября, выступая на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств Содружества. В том числе сократилось количество собственно терактов, отметил российский лидер. Стенограмма выступления Путина опубликована на официальном сайте Кремля, она доступна здесь.

«За последнее время на этом направлении есть позитивная динамика. Так, практически во всех странах содружества снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты», - сказал Путин, подчеркнув важность продолжения согласованной и системной борьбы с терроризмом.

«Надо и дальше развивать сотрудничество в сфере антитеррора», - заявил российский лидер.

Путин отметил важность обмена информацией о причастных или подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности, а также выявления и перекрытия каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков. Серьезную угрозу представляют иностранные наемники с боевым опытом, которые могут под видом мигрантов проникать в различные регионы, подчеркнул российский президент.

Также Путин заявил о формировании на Украине черного рынка оружия. В его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы, отметил глава государства.

Кроме того, Владимир Путин призвал повысить меры безопасности на критически важных объектах инфраструктуры России, напомнив об инциденте на Крымском мосту и попытках диверсии на Курской АЭС.