В Польше приняли резолюцию о признании властей России «террористическим режимом» Фото: pixabay.com

Сенат Польши принял резолюцию, где власти России названы «террористическим режимом».

На сайте верхней палаты польского парламента сообщается, что за резолюцию проголосовали все 85 участвовавших в заседании сенаторов. В документе осуждаются действия России на Украине, кроме того, Варшава призывает страны признать власть Российской Федерации «террористическим режимом».

Кроме того, Сенат Польши призвал международное сообщество оказать поддержку Международному уголовному суду, который расследует дела виновных в преступлениях на Украине.

Как писал сайт KP.RU, в середине октября депутаты парламента Эстонии приняли решение о признании России «государством-спонсором терроризма». Официальной причиной поводом для принятия антироссийской резолюции стала проводимая Москвой на территории Украины специальная военная операция.

До этого Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию, согласно которой российские политические партии признаются «пособниками терроризма».