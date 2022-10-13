ПАСЕ признала российские партии «пособниками терроризма» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию, согласно которой российские политические партии признаются «пособниками терроризма».

Резолюцию предложил представитель Европейской народной партии Литвы Эмануэлис Зингерис. За нее проголосовали 99 депутатов ПАСЕ, один парламентарий воздержался. При рассмотрении резолюции представители Украины внесли поправку, предусматривающую обвинение России в «пособничестве терроризму».

Напомним, накануне Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы на новых территориях. В документе Россия осуждается за якобы попытку аннексии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как писал сайт KP.RU, 11 августа сейм Латвии принял решение о признании России «государством, поддерживающим терроризм», а действия страны в отношении украинского населения были признаны терроризмом.

Ранее стало известно, что Госдеп США тайно предупредил американский конгресс о последствиях и возникновении проблем в случае признания России страной-спонсором терроризма.