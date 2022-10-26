Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов подозревается в вымогательстве 11 миллионов рублей

Коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов в помещении суда. Фото: Александр РОГОЗА

Помощник Ксении Собчак Кирилл Суханов и его сообщники вымогали 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова за нераспространение информации в Telegram-канале "Тушите свет". Такие данные были озвучены в ходе заседания по избранию меры пресечения в Тверском суде Москвы 26 октября 2022 года.

“В качестве доказательной базы в материалах уголовного дела значатся переписки с участием Суханова и Кузьмина (Романовского), записи телефонных разговоров, допросы свидетелей», - сообщает из зала суда корреспондент KP.RU.

Суханов был задержан во время оперативного эксперимента, когда ему был передан задаток - те самые 800 тысяч рублей.

Ксения Собчак. Фото: REUTERS

Как ранее сообщал сайт KP.RU, коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по статье о вымогательстве. Романовскому уже предъявили обвинения, свою вину он отрицает.

В подмосковном особняке Собчак сегодня прошли обыски, в связи с тем, что она является владелицей Telegram-канала, для которого вымогали деньги.

По данным СМИ, журналистка Ксения Собчак проходит по уголовному делу в качестве подозреваемой.

Ранее источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что Собчак через Белоруссию уехала в Литву.