Европа уверяет, что снизила зависимость от российского газа, но новых поставщиков пока ищут

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Европа снизила зависимость от поставок российского газа с 40% до 7% от всего импорта, но продолжает искать других поставщиков, об этом заявил председатель дипломатии ЕС Жозеп Боррель на заседании экономической комиссии ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна, проходящее в Буэнос-Айресе.

«До конфликта на Украине Европа импортировала 40% газа из России. Мы достигли сокращения этой зависимости с 40% до 7%», - отметил евродипломат.

Однако, Жозеп Борель добавил, что «это заставляет нас искать других поставщиков, делать ставку на неуглеродную энергетику, и эти (возможности) мы видим в Латинской Америке».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал антироссийские санкции "самыми жесткими", которые когда-либо вводились против страны такого масштаба и отметил, что страны, решившиеся применить подобные меры, должны быть в состоянии "переварить" ограничения.

Кроме того, чтобы полностью отказаться от российского газа, Европа должна удвоить мощности терминалов СПГ и сократить потребление на 10%.