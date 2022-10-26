Суд в Москве арестовал бывшего главреда Tatler Романовского по делу о вымогательстве 11 млн рублей. Фото: Александр РОГОЗА

В Москве арестован экс-главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Такое решение вынес суд в среду 26 октября. Об этом сообщает из зала суда специальный корреспондент KP.RU Александр Рогоза.

Романовский проходит обвиняемым по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Чемезова. Вместе с ним в качестве обвиняемого проходит коммерческий директор журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал коммерческого директора журналистки Ксении Собчак - Кирилла Суханова - до 24 декабря 2022 года по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Чемезова 11 млн рублей. Также сообщалось, что Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая.

Также сообщалось, что в загородном доме Ксении Собчак прошел обыск.

В своем Telegram-канале Собчак выразила недоумение по поводу предъявленного Суханову обвинения в вымогательстве, назвала его «чушью» и выразила надежду, что правоохранительные органы «во всем быстро разберутся».