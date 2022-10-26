Президент Гвинеи-Бисау Эмбало передал Зеленскому послание Путина о возможном диалоге

Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание Путина о возможности переговоров. Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский получил в среду 26 октября послание от президента России Владимира Путина. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале. Послание Путина передал Зеленскому президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

«Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским», - сказал Сисоку Эмбало во время совместной пресс-конференции с Зеленским.

Лидер Гвинеи-Бисау назвал себя «носителем определенных импульсов, которые способствуют налаживанию отношений» и заявил, что предложил посредничество Африки в урегулировании украинского конфликта.

Ранее Ватикан заявил, что он также готов выступить посредником по установлению диалога между Москвой и Киевом. Об этом сказал в среду 26 октября госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. «Мы готовы сделать все возможное, если есть малейшая возможность, мы ей воспользуемся», - заявил Паролин.

Тем временем генсек НАТО Столтенберг заявил, что успех Украины на переговорах с Россией зависит от силы Киева на поле боя.