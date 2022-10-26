Ватикан готов выступить посредником по урегулированию украинского конфликта

Ватикан готов стать посредником в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Фото: REUTERS

Ватикан готов выступить посредником по установлению диалога между Москвой и Киевом. Об этом заявил в среду 26 октября госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

«Мы готовы сделать все возможное, если есть малейшая возможность, мы ей воспользуемся», - цитирует Паролина ТАСС.

Напомним, о том, что Ватикан готов содействовать диалогу между Россией и Украиной, сообщалось еще в феврале 2022 года. Пьетро Паролин тогда назвал переговоры единственно разумным и конструктивным способом урегулирования разногласий и подчеркнул, что именно такой позиции придерживается Папа Римский

Ранее президент Франции Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и патриарху Кириллу для урегулирования украинского кризиса.

Макрон также заявил, что у Папы Римского Франциска и президента Соединенных Штатов Джо Байдена доверительные отношения, указав на то, что понтифик может повлиять на американского лидера. «Папа может повлиять на него, чтобы США возобновили участие в разрешении кризисов на Гаити и Украине», - отметил он.

Тем временем генсек НАТО Столтенберг заявил, что успех Украины на переговорах с Россией зависит от силы Киева на поле боя.