В Белом доме завили, что не видят свидетельств подготовки РФ к применению «грязной бомбы» на Украине Фото: Евгения ГУСЕВА

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США не усматривают никакой подготовки РФ к применению "грязной бомбы" или тактического ядерного оружия на Украине.

Его попросили прокомментировать утверждения о гипотетической "российской операции под ложным флагом" на территории Украины с применением "грязной бомбы" или тактического ядерного оружия.

"Мы не видели никаких признаков того, что Россия готовится применить "грязную бомбу" или, откровенно говоря, применить тактическое ядерное оружие. Это важно понимать", - ответил Кирби.

Как рассказывал сайт KP.RU, "Грязная бомба" отличается от атомного оружия значительно меньшими разрушениями, но при этом наносит сопоставимый ущерб за счет радиационного заражения обширной территории. "Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. Именно его подрыв приводит к тому, что радиация распространяется вокруг, заражая обширную территорию. Это отличает ее от ядерного оружия, в котором взрыв происходит за счет деления ядра в боеголовке.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.