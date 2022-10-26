Военная спецоперация на Украине 26 октября 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Минобороны РФ / ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 октября 2022 года.

Украина имеет возможность и причины для применения "грязной бомбы", заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По словам дипломата, режим Зеленского видит выгоду в вовлечении НАТО в прямое столкновение с Россией и может сделать попытку добиться этого при помощи провокации с "грязной бомбой".

Он также рассказал, что Россия запросила заседание Совбеза ООН по биологическим лабораториям на Украине. При этом Полянский отметил, что заседание должно состояться через два дня.

Немцы посчитали подозрительным совпадением воздушную тревогу во время визита президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину. Граждане ФРГ отметили некоторые закономерности в ракетных тревогах, которые звучат каждый раз, когда на Украине находится какой-ниубдь западный лидер. Один из пользователей отметил, что никакого смысла в таком "туризме" нет.

Всемирный банк перечислил Украине еще 500 миллионов долларов финансовой помощи, сообщил в своем телеграм-канале глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев. Предполагается, что полученная финансовая помощь будет направлена на обеспечение выплат пенсий и других соцобязательств государства перед гражданами.