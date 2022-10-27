В Белом доме считают, что настроя на переговоры сейчас нет ни у Москвы, ни у Киева Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты считают, что настрой на переговоры не демонстрируют сейчас ни Россия, ни Украина, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Ни одна из сторон сейчас не находится в той позиции, чтобы сесть за стол и начать переговоры", - сказал он на брифинге для журналистов.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с главой Незалежной Владимиром Зеленским последнюю ситуацию на Украине.

В канцелярии турецкого лидера сообщили, что "в ходе переговоров Эрдоган отметил, что дипломатическое решение конфликта должно быть сохранено при любых обстоятельствах, и выразил готовность внести любой вклад в прекращение конфликта путем переговоров".

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин всегда открыт для переговоров. По его словам, "изменилось только, наверное, позиция украинской стороны, потому что она за это время кодифицировала тему непродолжения переговоров с РФ".