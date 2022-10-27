Глава МИД Украины испугался заявлений США о прекращении военной помощи Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь Украине в случае победы на выборах в палату представителей США.

"Мы обеспокоены этими заявлениями. Мы считаем, что они несправедливы. Но я думаю, что мы это исправим, и я уверен, что мы эффективно справимся с этими рисками, и помощь Украине не будет сокращена", — сказал он в беседе с Axios.

Издание добавляет, что сокращение помощи со стороны США "нанесет серьезный удар по Киеву".

Ранее сайт KP.RU писал, что Украина рискует лишиться поддержки США в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс. Республиканцы обещают, что если они победят на выборах в конгресс в ноябре, то займутся внутренними делами, а не поддержкой Киева.

Политолог, американист Малек Дудаков также считает, что на ближайших выборах в конгресс США в ноябре демократы, вероятно, потеряют большинство. Это может привести к изменениям в помощи Украине и ее сокращению. Однако полного отказа и существенного снижения любых видов помощи Киеву со стороны Вашингтона ждать не стоит, считает он.