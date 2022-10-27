Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил, что Путин предотвратил план США лишить Россию выхода к морям Фото: REUTERS

Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что президенту России Владимиру Путину удалось предотвратить план США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морю. Об этом пишет РИА Новости.

Американский чиновник напомнил, что до 2014 года Москва арендовала военно-морские базы на полуострове. Как отметил экс-сотрудник, российский лидер предвидел опасность, которая грозила интересам страны после государственного переворота в Киеве.

"Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю", — написал он на своем сайте.

Путин поступил правильно, согласившись принять Крым и Севастополь в состав России после проведенных там референдумов, отметил Пол Крейг Робертс.

Ранее ветеран войны в Ираке, обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл заявил, что у Запада была возможность предотвратить проведение спецоперацию на Украине, если бы его представители признали вхождение Крыма в состав России. Колдуэлл также отмечал, что Крым играет ключевую роль с точки зрения обороноспособности страны. Именно поэтому, как считает обозреватель, Москва не может допустить посягательств на полуостров.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в ходе референдума, прошедшего в 2014 году, когда за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики. Украина закрыла пункты пропуска на полуострове, а с июля 2016 года МИД незалежной предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от «незаконных поездок» на полуостров.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.