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В мире27 октября 2022 5:18

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов укреплять сотрудничество с США

Лидер КНР уверен, что это поможет укрепить стабильность в мире
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин

Фото: REUTERS

Китай и Соединенные Штаты должны укреплять сотрудничество ради повышения "стабильности и определенности в мире". Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме участникам ежегодного ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям.

"Будучи крупными державами, Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, что поможет повысить стабильность и определенность в мире и поспособствует миру и развитию во всем мире", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер сообщил о готовности возглавляемого им государства к поиску пути мирного сосуществования Пекина и Вашингтона, которое будет основываться на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве.

Как ранее писал сайт KP.RU, командующий Военно-морскими операциями армии США, адмирал Майкл Гилдей признался, что Соединенные Штаты готовятся к войне с Китаем. По его оценке, боевые действия из-за ситуации с Тайванем, который КНР считает своей территорией, могут развернуться в течение года.

Напомним, Си Цзиньпин на церемонии открытия 20-го съезда Коммунистической партии Китая сообщил, что Китай намерен нарастить потенциал своих Вооруженных сил для защиты государственного суверенитета.

Генеральный секретарь компартии Китая также добавил, что Пекин стремится к воссоединению с Тайванем на мирных условиях, но допускает применение силы в случае необходимости. По его словам, при любом развитии событий меры не будут направлены против мирного населения.