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Политика27 октября 2022 8:21

ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Херсону

Все ракеты были сбиты системами противовоздушной обороны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Херсону

ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Херсону

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины выпустили по Херсону четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS, пытаясь обстрелять гражданскую инфраструктуру города, рассказали журналистам в экстренных службах Херсонской области.

Украинские войска предприняли попытку обстрела в четверг, 27, октября, в 4:37. Системы противовоздушной обороны сбили все выпущенные по Херсону ракеты.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе ВСУ нанесли 12 ракетных ударов по Херсону. Их целью была переправа, которая используется гражданским населением. Жители шли через переправу на другую сторону реки, в этот момент украинские военные умышленно нанесли удары кассетными боеприпасами из американских РСЗО HIMARS.

Ранее на одной из улиц Херсона произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате взрыва погиб один человек, еще трое были ранены.