Решетников прогнозирует поквартальный рост экономики России с конца 2022 года

Максим Решетников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экономическая ситуация в России стабилизировалась, а с конца 2022 года уже ожидается поквартальный рост экономики страны. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку в четверг, 27 октября.

"Несмотря на то, что по следующему году мы ждем еще некоторую отрицательную динамику, она связана с высокой базой первого квартала этого года, в поквартальном исчислении уже в конце этого года экономика перейдет к росту", - спрогнозировал Решетников.

Министр подчеркнул, что структурная адаптация российской экономики к западным санкциям протекает быстрее, чем изначально ожидалось.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе того же мероприятия заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия справляется с кризисом на фоне западных санкций намного лучше, чем ожидали авторы этих рестрикций.

Напомним, министр финансов России Антон Силуанов выразил уверенность, что разбалансировка бюджета опаснее для экономики России, чем внешние санкции. По его словам, несбалансированный бюджет очень легко расшатать, и это окажет на российскую экономику даже больший негативный эффект, чем западные рестрикции.