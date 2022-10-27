Евросоюз заморозил российские активы на 17,5 миллиарда евро Фото: REUTERS

Евросоюз на сегодняшний день заморозил в рамках санкций российские активы на сумму 17,5 миллиарда евро, сообщил представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд.

«В апреле мы начали с примерно 6,7 миллиарда евро, а на сегодня эта сумма уже составляет 17,5 миллиарда», – сказал он в эфире радиостанции ORF.

По словам представитель ЕК, в Евросоюзе были заморожены активы 1 350 физических лиц и организаций. Наибольшее количество активов заблокированы в Германии, Франции, Бельгии, Люксембурге, Италии и Австрии, уточнил он.

Как писал сайт KP.RU, Еврокомиссии поручено подготовить предложения по использованию замороженных активов России для восстановления Украины.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на нужды Украины.

Между тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил поделить активы России между Украиной и ЕС.