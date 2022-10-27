Путин не передавал Зеленскому посланий через президента Гвинеи-Бисау Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин не передавал Владимиру Зеленскому специальных посланий через президента Гвинеи-Бисау Сиссоку Эмбало, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наш коллега из африканского государства изъявил сказал, что у него будут контакты с Зеленским, и что он позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет, и об этом речи не шло», – объяснил пресс-секретарь президента РФ в беседе с журналистами.

По словам Пескова, глава российского государства рассказал президенту Гвинеи-Бисау о процессе переговоров с Украиной. Представитель Кремля отметил, что Киев сам отказался от них по приказу Соединенных Штатов.

Накануне сообщалось, что Сиссоку Эмбало передал президенту Украины послание от Путина о том, что тот готов к переговорам. Лидер Гвинеи-Бисау назвал себя «носителем определенных импульсов, которые способствуют налаживанию отношений» и заявил, что предложил посредничество в урегулировании украинского конфликта.