Зеленский увеличил военные расходы Украины на 10,5 млрд долларов

Зеленский увеличил военный бюджет Украины на 10,5 млрд долларов. Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский внес изменения в бюджет страны, увеличив на 10,5 млрд долларов расходы на безопасность и оборону. Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины.

Сообщается, что указ о внесении изменений в бюджет уже подписан Зеленским.

«Реализация такого закона позволит осуществлять неотложные задачи в сфере национальной безопасности и обороны», - сказано в сообщении.

Уточняется что большая часть дополнительных средств будет направлена в адрес Минобороны (9,9 млрд долларов) и МВД (349 млн долларов).

Напомним, глава Минфина Украины заявил, что страна тратит 5 млрд долларов в месяц на конфликт с Россией.

Ранее сообщалось, что мировые военные расходы в 2021 году впервые превысили 2 трлн долларов. Россия по объему трат на оборону заняла пятое место.

Тем временем украинские войска выпустили десять ракет из «Града» по Киевскому району Донецка и обстреляли Горловку.

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