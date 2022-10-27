Путин заявил, что западные идеологи высокомерно отвергают альтернативные виды демократии

Президент России Владимир Путин заявил, что западные идеологи высокомерно отвергают все альтернативные виды демократии, кроме западной либеральной.

"Западные идеологи много лет твердили всему миру - демократии нет альтернативы. Но имели ввиду только западную либеральную демократию. А другие - высокомерно, через губу, отвергали", - сказал российский президент.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Тема заседания дискуссионного клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

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